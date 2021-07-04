Змеи стали чаще нападать на украинцев: как уберечься и что делать в случае укуса

В Украине участились нападения змей. Специалисты говорят, что виной всему жаркое лето. В такую погоду змеи мало двигаются, ищут укромные места, поэтому легко их не заметить. Специалисты просят самим не убивать этих животных, а в случае укуса сразу обращаться в больницу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине увеличилось нашествие змей. Так, 25 июня на Харьковщине в поселке Коломак змея укусила пенсионерку, когда та складывала сено . Приехавшая скорая забрала женщину в больницу.

На Закарпатье на горе Плай змея укусила туриста, 17-летнего жителя Львовской области. Товарищам пришлось вызывать спасателей. Они забрали парня и на скорой отправили в больницу.

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На Львовщине во дворе частного дома 19 июня змея укусила 12-летнего подростка в область голеностопа. Три дня он провел в реанимации Западноукраинского детского центра. Парень жаловался на тошноту, боль в области укуса и отек.

А 26 июня на Львовщине в Стрыйском районе пострадала 15-летняя девочка – тоже от укуса змеи в ногу. Ребенок несколько дней провел в реанимации местной больницы.

Всего же с начала года в Украине зафиксировано около 30 случаев нападения змей.

Зоологи говорят, что на самом деле в нашей стране не так много видов ядовитых змей, которые могут нанести серьезный вред здоровью человека.

"Основное нашествие змей наблюдается в начале июня, когда пресмыкающиеся выходят из спячки и расползаются. В лесах и степях Украины водятся ядовитые виды змей. Это степная гадюка и гадюка Никольского. Последняя встречается на западе страны", – отмечает директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

По его словам, степная гадюка длиной до 60 см имеет толстое тело и короткий хвост. Ее можно определить по зрачкам – они у нее не круглые, а вертикальные, как у кошки. Она обычно серого или черного цвета с ромбовидным рисунком. А вот гадюка Никольского обычно серого цвета.

"Никакая змея сама по себе на человека не нападает. Если вы встретили ее в лесу, в степи, то не стоит хватать палку и убивать животное. Она сама уползет. Укусить она может, если вы случайно на нее наступили или дотронулись рукой. В таком случае она защищается. Нужно сразу же обращаться к врачу. Потому что укус змеи может вызвать анафилактический шок", – говорит Топчий.

Кроме гадюк в Украине водятся и два вида полозов, которые хоть и не могут нанести вред своим ядом, но способны броситься на человека и укусить его в шею или лицо. Это каспийский и эскулапов полоз.

В Украине существует серьезная проблема и с противоядием от укуса змей. Очень часто его просто нет в больнице и людям приходится самостоятельно добывать этот препарат.

Как поясняет экс-заместитель главного санитарного врача Украины, а сейчас глава Всеукраинского союза общественных организаций "Украинская санитарно-эпидемиологическая служба" Людмила Мухарская, проблема с противоядием в стране существовала всегда.

"Дело в том, что этих препаратов нам нужно немного. Возможно, из-за этого зарубежные производители не идут на регистрацию своих товаров у нас, поскольку это невыгодно. А в Украине нет собственного производства таких лекарств. И когда начинается лето, сезон отпусков, то случаются укусы змей и тогда встает эта проблема", – говорит Мухарская.

Как пояснил источник в Минздраве, в последнее время централизованных закупок противоядия не было. Сейчас этой проблемой занимаются в областных администрациях. В некоторых регионах нужные препараты есть, их предоставляют в качестве гуманитарной помощи благотворители или иностранные посольства.

"Как правило, неядовитая змея оставляет на коже две полоски или мелкие царапины. А вот ядовитая четко оставит две точки на месте укуса, из которых еще и может сочиться кровь. Также рана быстро опухает, человеку становится плохо, его тошнит, даже рвет, болит голова", – поясняет Николай Шевченко, опытный турист и спасатель в прошлом.

В случае укуса ядовитой змеи пострадавшему нужно принять горизонтальное положение, обездвижить конечность и сделать так, чтобы она находилась немного выше тела.

Рану следует обработать любым антисептиком, который есть под рукой, но не прижигать спиртом. И не делать надрезов в области раны.

Наложить нетугую повязку. Ни в коем случае не накладывать жгут, чтобы не нарушать циркуляцию крови.

Также можно приложить лед или что-то холодное на место укуса. За льдом нужно следить, каждые 5-7 минут снимать и проверять, чтобы не было обморожения.

Как можно больше пить, лучше щелочную минеральную воду (ее можно приготовить с помощью 1-2 чайных ложек соды на 1 л воды). Ни в коем случае не давать алкоголя.

Дать 1-2 таблетки противоаллергического препарата.

Врачи не советуют отсасывать яд, если никто этого не умеет. Только в крайнем случае, когда вы знаете, что до больницы в ближайшее время добраться будет невозможно.