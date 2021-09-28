Чем родственники занимались во времена Второй мировой: украинцев озадачили вопросы от военкомата. Фото

Несмотря на то, что Украина в этом году отпраздновала тридцатую годовщину независимости и уже восьмой год отстаивает эту независимость в войне со страной-агрессором Россией, юношам в военкомате до сих пор раздают для заполнения бланки советского образца. Украинский военный комиссариат задает будущим призывникам вопросы, которые во времена СССР интересовали КГБ.

Об этом сообщили в Facebook журналистки Наталья Денисенко и Иванна Коберник. Наталья обнародовала фото документов, которые военкоматы Киева раздают через школы 16-летним юношам для постановки на воинский учет. Именно такие бланки получил сын журналистки в школе Соломенского района столицы, где он учится (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Как видно из обнародованных копий, военный комиссариат интересуется у подростка 2005 года рождения чем его родители занимались в период Второй мировой войны, которую назвали почему-то Отечественной, а также кто из его родственников жил или живет за границей, где именно и имеет ли он связь с ними.

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Учитывая, что у 16-летнего юноши участвовать во Второй мировой войне могли разве что прадедушки, а сегодня почти все украинцы побывали где-то за границей, – довольно странные вопросы.

"Шаблон даты рождения 19 ..., графа "национальность" и требование заполнять чернилами на этом фоне как-то уже и не удивляет", – отметила журналистка и телеведущая Иванна Коберник.

Пользователей возмутило такое отношение к будущих защитникам и они активно комментируют посты журналисток.

"Такой пункт был на бланке автобиографии времен СССР. Знаю это точно, потому что сам тогда автобиографию писал ", – прокомментировал пользователь Кузьма Тутов.

"К сожалению, наши военкоматы - это сплошной совок и нарушения прав человека. А нарушение этих прав и унижение человеческого достоинства начинается еще на этапе приписки юношей-старшеклассников, когда вас как стадо рабов заводят почти голыми на групповые медкомиссии и прогоняют кабинетами. Наиболее мерзкая сцена – это групповое снятие трусов и демонстрация половых органов членам комиссии. Выглядит это все тупо концлагерно, незабываемые и крайне негативные впечатления на всю жизнь. Кто-то должен наконец это скотство прекратить", — написал Павел Булгак.

"И потом спрашивают Байдена, почему мы не в НАТО. Так вот поэтому", – язвительно отметила Ольга Лень.

"Отечественная война, 1812?", – спрашивает Сергей Бескровный, имея в виду войну России с Наполеоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России вторжениея советских войск на территорию Польши 17 сентября 1939 назвали "освободительным походом".