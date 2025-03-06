В Украине запустили пункты рекрутинга в Силы специальных операций ВСУ

Рекрутинг в современных условиях борьбы с агрессией – один из лучших методов привлечения граждан к прохождению военной службы. Ведь именно в ходе собеседования с профессиональными рекрутерами каждый может узнать больше о подразделении, различных вариантах прохождения службы, обучении и подготовке. Именно просвещение помогает гражданам выбрать защиту Родины в столь сложное для Украины время.

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Рекрутеры Сил специальных операций – это сержанты и офицеры, участвовавшие в боевых действиях, имеющие опыт работы в сфере HR. Именно они смогут помочь будущим военным приобщиться к Силам специальных операций наиболее эффективно.

Пункты "ССО Рекрутинг" функционируют в городах Киев, Днепр и Хмельницкий, работает всеукраинский кол-центр, сайт, социальные сети.

Отдел по связям с общественностью "ССО Рекрутинг" с целью повышения интереса гражданского населения к рекрутинговой кампании Сил специальных операций "Я выбираю ССО!" выступает с инициативой размещения на платформах информационных ресурсов, в том числе в социальных сетях, материалов социальной направленности с целью доукомплектования Сил специальных операций ВСУ личным составом.

Партнерство "ССО Рекрутинг" и СМИ в рамках кампании "Я выбираю ССО!" станет мощным элементом поддержки наших бойцов и достойным примером взаимовыгодного военно-гражданского сотрудничества.