В Украине запустили проект #Будь_в_курсе: он будет полезным военным и их семьям

Благотворительный Фонд "Волонтерское Объединение "ВЕСТА" запустили информационно-просветительский проект "#Будь_в_курсе" для защитников, ветеранов, их семей, членов семей погибших и без вести пропавших.

Цель проекта – повысить их осведомленность о правах и алгоритмах действий их реализации. Для этого команда "ВЕСТА" планируют выпустить 15 роликов. Первый, посвященный денежному обеспечению военнослужащих, уже доступен к пересмотру.

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Как отмечают в "ВЕСТА", перед созданием проекта был проведен опрос и, основываясь на полученных данных, были выявлены самые острые вопросы-проблемы и разработаны видео-инструкции для их решения.

“Соответственно наиболее частый запрос сообщества – именно информирование о правах, гарантиях и механизмах их получения, важно доносить информацию понятными и доступными инструментами, которые легко распространять в публичном доступе, потому что большая часть аудитории не знает где искать необходимые нормативно-правовые акты и как их правильно трактовать. А если говорить о той части, которая непосредственно находится в зоне боевых действий – проблема и в доступе к информации и возможности ее получить в государственных органах, поэтому важно использовать простые и эффективные инструменты, которые будут доступны на смартфоне. Ролики созданы при содействии Европейского союза и Международный фонд "Возрождение", – говорят в "ВЕСТА".