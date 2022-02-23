В Украине запустили фейк об эвакуации больниц из Киева из-за риска агрессии РФ: Фото
В Украине запустили фейк об якобы эвакуации больниц из Киева из-за риска полномасштабной агрессии Российской Федерации против нашей страны. В частности, в Сети появился якобы приказ Министерства здравоохранения, подписанный главой ведомства Виктором Ляшком.
В том же "документе" говорится и якобы об эвакуации органов власти во Львов. Об этом сообщили пресс-служба Минздрава и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале.
В Минздраве подчеркнули, что все содержание "приказа" фейковое, и добавили, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме и оказывают медицинскую помощь пациентам.
Кроме того, там указали, что все действующие приказы публикуются только на официальном сайте Министерства.
Со своей стороны, Штефан также призвал украинцев не распространять материалы, которые готовит и вбрасывает в сеть страна-оккупант, доверять только проверенным источникам информации, но все равно проверять на случай их взлома.
"Анализируйте источник информации, их достоверность и верно оценивайте информационное пространство. Сохраняйте спокойствие и без паники", – резюмировал офицер ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, распространение российскими пропагандистами дезинформации об Украине в последнее время становится обычным делом. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР", о чем ранее в своем Telegram-канале сообщил блогер Денис Казанский.
Также сообщалось, что Российская Федерация проводит информационно-психологическую операцию не только против Вооруженных сил Украины, но и всей нашей страны в целом. Многочисленные видео передвижения смертоносной военной техники к нашей границе, фейковые сюжеты в росСМИ, разгон нужной информации в социальных сетях выполняют сразу несколько задач Кремля. Самые главные из которых – дискредитировать армию, деморализовать украинцев и сломить сопротивление. Что происходит и как с этим справиться – читайте в материале OBOZREVATEL.