В Украине запретили ввоз книг с российской пропагандой: детские издания прославляли армию РФ

Украинскому импортеру отказали в разрешении на ввоз детских книг из России. В них прославлялась армия страны-агрессора.

Такое решение принял Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, сообщается на сайте регулятора. Речь идет о пяти книгах.

Как уточняет Госкомтелерадио, литературу издавал российский издательский дом "Проф-Пресс". Несмотря на нейтральные названия – "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии", "Знаменитые животные" – в книгах есть изображения силовиков, военных и военной техники России.

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Также "365 сказок и стихов на каждый день" воспевают русскую армию, которая якобы "всех защищает и спасает человечество". А в "Удивительных фактах" отдельная глава посвящена "великой императрице" Екатерине ІІ, наибольшими заслугами которой называются увеличение российской армии, развязывание войн и захват территорий.

Эксперты пришли к выводу, что в изданиях содержится пропаганда агрессора. Книги нарушают закон "Об издательском деле".

Отметим, что это не первый случай попытки получить разрешение на ввоз из России пропагандистской литературы. Как писал OBOZREVATEL в 2020 году Госкомтелерадио запретило ввозить более таких 20 книг.

Годом ранее регулятор отказал более двух тысяч раз в выдаче таких разрешений. У более 150 книг было антиукраинское содержание.