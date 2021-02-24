В Украине запретили пассажирские перевозки в 'красных' зонах: названы исключения

В Украине запретили пассажирские перевозки в тех регионах, где будет установлена "красная" зона карантина.

Под запрет попали автомобильные и железнодорожные перевозки, а также проезд в городском электротранспорте (трамвай и троллейбус) и метро. Соответствующее постановление Кабмина принято на заседании 24 февраля.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что ограничения не коснутся следующих перевозок:

Транзитный транспорт.

Легковые авто, где количество пассажиров, включая водителя, не больше 5 человек (без учета лиц возрастом до 14 лет).

Служебное или арендованное авто предприятия, учреждения с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты. При этом в машине должны быть только места для сидения. Транспорт должен двигаться по маршруту, о котором Нацполиция должна предупреждена не позднее, чем за два дня до выезда.

Специальные внутренние ж/д пассажирские рейсы, решение о назначении которых принимается местными органами власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эти ограничения вступят в силу через семь дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину.