В Украине запретили пассажирские перевозки в "красных" зонах: названы исключения
В Украине запретили пассажирские перевозки в тех регионах, где будет установлена "красная" зона карантина.
Под запрет попали автомобильные и железнодорожные перевозки, а также проезд в городском электротранспорте (трамвай и троллейбус) и метро. Соответствующее постановление Кабмина принято на заседании 24 февраля.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что ограничения не коснутся следующих перевозок:
Транзитный транспорт.
Легковые авто, где количество пассажиров, включая водителя, не больше 5 человек (без учета лиц возрастом до 14 лет).
Служебное или арендованное авто предприятия, учреждения с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты. При этом в машине должны быть только места для сидения. Транспорт должен двигаться по маршруту, о котором Нацполиция должна предупреждена не позднее, чем за два дня до выезда.
Специальные внутренние ж/д пассажирские рейсы, решение о назначении которых принимается местными органами власти.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эти ограничения вступят в силу через семь дней.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину.