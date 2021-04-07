У Києві медзаклади переповнені, а лікарі працюють понад силу, – Кличко

У Києві через коронавірус переповнені медзаклади, а лікарі працюють понад силу.

Про це на щоденному пресбрифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

"До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 183 пацієнтів із діагнозом COVID-19. А також – 489 хворих із підозрою на коронавірус та пневмоніями. Тобто загалом до стаціонарів медзакладів за добу потрапили 672 людини", – повідомив Кличко.

Голова Київської міської державної адміністрації також повідомив, що у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4608 хворих на коронавірус. З них 46 дітей. 3222 пацієнти у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3878 людей. Під апаратами ШВЛ – 69 хворих.

Віталій Кличко зазначив, що ситуація з коронавірусом у столиці вкрай складна.

"Заповненість ліжок у комунальних медзакладах сьогодні – понад 77%. Хочу підкреслити, що деякі комунальні медзаклади, які приймають хворих на коронавірус киян, уже заповнені. Деякі навіть більше ніж на 100 відсотків",– наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві протягом минулої доби, 6 квітня, зареєстрували 1417 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.