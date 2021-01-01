В Украине за сутки выявлено более 9 тысяч заражений COVID-19. Статистика на 1 января
По состоянию на утро пятницы, 1 января, в Украине выявлено 9 тыс. 432 случаев заражения коронавирусом (из них 338 детей и 466 медработников), умерло 147 человек, выздоровело 10 тыс, а госпитализировано 2 559.
В 4 областях умерших от COVID-19 не обнаружено. Об этом сообщается в данных на сайте СНБО и Министерства здравоохранения.
В частности, за последние сутки смертей не было в Черниговской, Запорожской, Донецкой и Тернопольской областях. В целом было проведено 50 тыс. 132 тестирования, из них – 35 тыс. 668 методом ПРЛ и 14 тыс. 444 методом ИФА.
По данным Минздрава, под лечение больных COVID-19 в Украине выделено 65 тыс. 448 койко-мест, из которых занято 34,5%. Наибольшая загруженность в Киеве – 41%, в Николаевской области – 49,9% и на Одесчине – 40,6%. Более детальную статистику можно посмотреть тут.
Наибольше больных за сутки традиционно обнаружено в Киеве – 885, Киевской области – 627, Харьковской – 713, Одесской – 544.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 112 356 случаев;
Винницкая область – 22 735 случаев;
Волынская область – 33 207 случаев;
Днепропетровская область – 58 991 случаев;
Донецкая область – 36 909 случаев;
Житомирская область – 39 604 случаев;
Закарпатская область – 28 313 случаев;
Запорожская область – 54 607 случаев;
Ивано-Франковская область – 43 341 случаев;
Киевская область – 59 831 случая;
Кировоградская область – 8 522 случаев;
Луганская область – 10 830 случаев;
Львовская область – 61 696 случаев;
Николаевская область – 31 314 случаев;
Одесская область – 71 669 случая;
Полтавская область – 36 598 случаев;
Ривненская область – 41 275 случаев;
Сумская область – 40 989 случаев;
Тернопольская область – 34 194 случаев;
Харьковская область – 70 090 случаев;
Херсонская область – 17 906 случаев;
Хмельницкая область – 39 692 случая;
Черкасская область – 39 351 случаев;
Черновицкая область – 40 225 случая;
Черниговская область – 30 234 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в мире и Украине поразил уже более 83,8 миллиона человек. За прошедшие сутки в мире выявлено рекордных 736 тысяч заболевших.