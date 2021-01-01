В Украине за сутки выявлено более 9 тысяч заражений COVID-19. Статистика на 1 января

Мария Шевчук Общество 09:28, 1.01.2021 Обновлено: 10:45, 1.01.2021

По состоянию на утро пятницы, 1 января, в Украине выявлено 9 тыс. 432 случаев заражения коронавирусом (из них 338 детей и 466 медработников), умерло 147 человек, выздоровело 10 тыс, а госпитализировано 2 559.

В 4 областях умерших от COVID-19 не обнаружено. Об этом сообщается в данных на сайте СНБО и Министерства здравоохранения.

В частности, за последние сутки смертей не было в Черниговской, Запорожской, Донецкой и Тернопольской областях. В целом было проведено 50 тыс. 132 тестирования, из них – 35 тыс. 668 методом ПРЛ и 14 тыс. 444 методом ИФА.

Данные об эпидемии коронавируса в Украине

По данным Минздрава, под лечение больных COVID-19 в Украине выделено 65 тыс. 448 койко-мест, из которых занято 34,5%. Наибольшая загруженность в Киеве – 41%, в Николаевской области – 49,9% и на Одесчине – 40,6%. Более детальную статистику можно посмотреть тут.

В Украине выявлено 9 тыс 432 случаев заражения коронавирусом.
В Украине выявлено 9 тыс 432 случаев заражения коронавирусом.

Наибольше больных за сутки традиционно обнаружено в Киеве – 885, Киевской области – 627, Харьковской – 713, Одесской – 544.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 112 356 случаев;

  • Винницкая область – 22 735 случаев;

  • Волынская область – 33 207 случаев;

  • Днепропетровская область – 58 991 случаев;

  • Донецкая область – 36 909 случаев;

  • Житомирская область – 39 604 случаев;

  • Закарпатская область – 28 313 случаев;

  • Запорожская область – 54 607 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 43 341 случаев;

  • Киевская область – 59 831 случая;

  • Кировоградская область – 8 522 случаев;

  • Луганская область – 10 830 случаев;

  • Львовская область – 61 696 случаев;

  • Николаевская область – 31 314 случаев;

  • Одесская область – 71 669 случая;

  • Полтавская область – 36 598 случаев;

  • Ривненская область – 41 275 случаев;

  • Сумская область – 40 989 случаев;

  • Тернопольская область – 34 194 случаев;

  • Харьковская область – 70 090 случаев;

  • Херсонская область – 17 906 случаев;

  • Хмельницкая область – 39 692 случая;

  • Черкасская область – 39 351 случаев;

  • Черновицкая область – 40 225 случая;

  • Черниговская область – 30 234 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в мире и Украине поразил уже более 83,8 миллиона человек. За прошедшие сутки в мире выявлено рекордных 736 тысяч заболевших.

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