В Україні за добу виявлено понад 9 тисяч заражень COVID-19. Статистика на 1 січня
Станом на ранок п'ятниці, 1 січня, в Україні виявлено 9 тис. 432 випадків зараження коронавірусом (з них 338 дітей та 446 медпрацівників), померло 147 осіб, одужало 10 тис, госпіталізовано 2 559.
У 4 областях померлих від COVID-19 не виявлено. Про це повідомляється в даних на сайті РНБО и Міністрества охорони здоров'я.
Зокрема, за останню добу смертей не було в Чернігівській, Запорізькій, Донецькій та Тернопільській областях. Було здійснено 50 тис. 132 тестування, з них – методом ПРЛ 35 тис. 668, ІФА – 14 тис. 444.
За даними МОЗ, під лікування хворих на COVID-19 в Україні виділено 65 тис. 448 койко-місць, з яких зайнято 34,5%. Найбільша завантаженість в Києві – 41%, в Миколаївській області – 49,9% і на Одещині – 40,6%. Більш детальну статистику можна подивитися тут.
Найбільше хворих за добу традиційно виявлено в Києві – 885, Київській області – 627, Харківській – 713, Одеській – 544.
Кількість захворювань в регіонах:
г. Київ – 112 356 випадків;
Вінницька область – 22 735 випадків;
Волинська область – 33 207 випадків;
Дніпропетровська область – 58 991 випадків;
Донецька область – 36 909 випадків;
Житомирська область – 39 604 випадків;
Закарпатська область – 28 313 випадків;
Запорізька область – 54 607 випадків;
Івано-Франківська область – 43 341 випадків;
Київська область – 59 831 випадки;
Кіровоградська область – 8 522 випадків;
Луганська область – 10 830 випадків;
Львівська область – 61 696 випадків;
Миколаївська область – 31 314 випадків;
Одеська область – 71 669 випадки;
Полтавська область – 36 598 випадків;
Рівненська область – 41 275 випадків;
Сумська область – 40 989 випадків;
Тернопільська область – 34 194 випадків;
Харківська область – 70 090 випадків;
Херсонська область – 17 906 випадків;
Хмельницька область – 39 692 випадки;
Черкаська область – 39 351 випадків;
Чернівецька область – 40 225 випадки;
Чернігівська область – 30 234 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус в світі та Україні вразив уже більше 83,8 мільйона осіб. За минулу добу в світі виявлено рекордних 736 тисяч хворих.