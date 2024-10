В Украине выпустят бизнес-бестселлер Себастиана Маллаби 'The Power Law': Юрий Голик рассказал подробности

Бизнес-бестселлер Себастиана Маллаби "The Power Law. Venture Capital и Making of New Future" стал четвертой книгой, которую перевели по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и издательства Folio. Его, как и пять других лучших книг по версии Forbes-2022, издадут на украинском уже до конца этого года.

Книга The Power Law раскрывает внутренний мир рынка венчурного капитала. В основе рассказа и анализа автора – пространные интервью ведущих венчурных инвесторов, вкладывающихся в реализацию технологических стартапов в Кремниевой долине. Истории потрясающих побед и не менее жестких неудач всегда идут бок о бок, что является главным законом этого рынка.

"Это книги на важные бизнес и мировоззренческие темы, которые получили заслуженное признание. И мы разрушаем языковой барьер – они станут доступными украинцам на родном языке. У наших читателей есть разные вкусы и интересы, поэтому книжный рынок должен реагировать на это расширением ассортимента, в том числе и современными мировыми новинками. Пробел в области бизнес-литературы постепенно восполняем", — отмечает Юрий Голик.

Первой в рамках книжной инициативы Юрия Голика в книжные магазины попадет CEO Excellence Кэролайн Дьюар, Скотта Келлера и Викрама Малготры. В следующем месяце должно финишировать издание Butler to the World Оливера Булло. Уже переведенная на украинский "Power Failure" Уильяма Д. Коэна ожидает отправку в типографию. Закрывают список бизнес-бестселлеров, которые издадут в Украине — When McKinsey Comes to Town Уолта Богдановича и Майкла Форсайта и Money Men Дэна МакКрама. В настоящее время идет их перевод.