В Украине возобновят работу камер автофиксации нарушений ПДД: названы дата и города

В Украине возобновят работу камер автофиксации нарушений ПДД, которые были выключены с начала полномасштабной войны. Это произойдет уже в пятницу, 28 апреля.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Всего начнут работу 39 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

В частности, 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений начнут функционировать на автомобильных дорогах Житомира, Ивано-Франковска, Киева, Кременчуга, Львова, Мукачево, Полтавы, Черновцов, Черкасс, Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской и Ровенской областей.

Кроме того, в Днепре и Кременчуге заработают 4 новых прибора контроля.

"Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения", – отметил Белошицкий.

Расположение всех комплексов можно просмотреть по ссылке.

Напомним, на украинских дорогах с понедельника, 16 мая 2022 года, снова заработала система автофиксации нарушений ПДД. Речь идет о неоккупированной территории – а именно 128 камерах, расположенных в 20 городах и 10 областях.