В Украине во время приготовления борща установили рекорд

В Украине установили рекорд одновременного массового приготовления украинского борща.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры Александр Ткаченко. Он уточнил, что в процессе участвовали представители 25 регионов.

"Представители 25 регионов Украины одновременно приготовили разные вариации борща, согласно их семейным рецептам", – отметил Ткаченко.

По его словам, в разных регионах в блюда добавляют неожиданные ингредиенты. В Винницкой области – чернослив, на Волыни – помидоры в собственном соку, а в Крыму – кукурузу, айву и баклажаны.

"Сегодняшнее событие чрезвычайно важно в смысле продвижения борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Нам такие события важно показывать в мире, что борщи у нас действительно уникальны. Они украинские, они делаются в 25 регионах Украины. Я еще такого не видел", – цитирует "Укринформ" Ткаченко на фестивале традиционного украинского борща.

Рекорд зафиксировала генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крисюк.

"Одновременное приготовление представителями из 25 регионов Украины традиционных украинских борщей – рекорд Украины установлен", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская газета The New York Times опубликовала рецепт борща от 76-летней жительницы украинского села Борщев Ольги Габро.

Ранее блюдопопало в список 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.