В Украине в выходные ухудшится погода: синоптики дали детальный прогноз. Карта

Синоптики предупреждают об усложнении погодных условий в выходные. 18-19 февраля, в частности в субботу, ожидаются мокрый снег, дожди, гололедица и сильный порывистый ветер.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Метеорологи говорят, что весна в Украине в этом году ожидается ранняя и теплая, иногда с аномальными температурами.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Закарпатье завтра возможны сильные дожди, в Карпатах и северо-восточных областях – снегопады.

В целом по Украине 18 февраля порывы западного ветра будут достигать 17-22 м/с, в западных областях – местами до 25 м/с, на высокогорье Карпат – до 40 м/с.

Однако уже в воскресенье, 19 февраля, ветер ослабнет до 7-12 м/с.

В субботу, 18 февраля, температура воздуха ночью – от -3 до +3 градусов, днем +3...+9, в Карпатах – около 0.

В восточных регионах и Сумской области завтра ночью -7...-12, днем 0...-3 ⁰С.

В воскресенье, 19 февраля, в Украине ночью около 0 градусов, днем +1...+6, в Карпатах ночью и днем – от -1 до -6 ⁰С.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой, с достаточно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2⁰С.

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