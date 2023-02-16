Погода готовит много сюрпризов: синоптик дала прогноз на весну в Украине и рассказала, ждать ли настоящего тепла

Погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой, с довольно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С.

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Такие данные озвучила старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического центра Вера Балабух. Ее прогнозом поделилась пресс-служба ведомства в аккаунте Facebook 16 февраля.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины указала на то, что эту зиму тоже можно назвать аномально теплой. Январь оказался одним из самых теплых за период инструментальных наблюдений (в среднем в эти дни было на 1-5 ⁰С теплее, чем обычно, а на Прикарпатье и Закарпатье – даже на 5-6 ⁰С и более).

"Речь идет о новой климатической норме 1991-2020 годов. Если же оценивать погодные условия относительно 1961-1990 годов, то эти аномалии будут еще больше на 2-3 ⁰С. И это средние за месяц аномалии температуры воздуха!" – написала кандидат географических наук.

В отдельные дни температура была выше, чем обычно в это время, на 10-15 ⁰С. Она соответствовала скорее ноябрю или даже октябрю.

Причиной можно назвать и глобальные процессы потепления, и обычную атмосферную циркуляцию.

Так, южное колебание уже третий год подряд находится в отрицательной фазе Ла-Ниньо. Такая ситуация будет наблюдаться до конца февраля или начала весны 2023-го. Далее интенсивность фазы будет уменьшается. Уже в начале лета южное колебание может перейти в положительную фазу Эль-Ниньо.

Балабух со ссылкой на Нацуправление океанических и атмосферных исследований США и Европейский центр среднесрочных прогнозов заявила, что весна в Украине тоже будет теплой.

"Температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов. Тем не менее стратосферное потепление, которое сейчас начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать затокам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны", – считает эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

– Народный синоптик Станислав Щедрин считает, что теплая весенняя погода начнется в Украине довольно рано. Уже в конце февраля, заявляет он, температура воздуха будет до +9 ⁰С.

– В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

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