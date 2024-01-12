В Украине в выходные ударят морозы до 19 градусов, пойдет снег: синоптики сделали предупреждение. Карта

В выходные 13 и 14 января в Украине усилятся морозы – на крайнем севере и востоке ночью столбики термометров опустятся до -19 °С. Также ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица.

Видео дня

В то же время на высокогорье Прикарпатья и Закарпатья будет умеренная снеголавинная опасность. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Погода 13 января

В субботу в Украине облачно, временами будет сыпать снег. Лишь в восточных, а ночью также в южных областях без осадков, но с гололедицей на дорогах.

Температура воздуха в восточных, северо-восточных областях ночью -14... -18 °С, днем -5... -10 °С. На западе и юге ночью -5... -10 °С, днем -2... -5 °С. На остальной территории страны ночью -9... -13 °С и днем -6... -9 °С.

Ветер юго-западный с переходом в юго-восточный, 7-12 м/с. В Киеве в субботу небольшой снег, гололедица, ветрено, температура ночью -10... -12 °С, днем -6... -8 °С.

Погода 14 января

В воскресенье синоптики прогнозируют небольшой снег почти по всей стране и порывы ветра 7-12 м/с.

Ночью в восточных и северо-восточных областях -14... -18 °С, днем в среднем -5...-10 °С. На Житомирщине, Киевщине и в центральных регионах ночью -9… -13 °С, днем -2… -4 °С. На западе и юге ночью -3... -7 °С, днем -3... +1 °С.

По данным синоптиков, 13-14 января на высокогорье в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень опасности).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 января Киев и Чернигов накрыла снежная гроза, испугавшая жителей из-за звуков взрывов. Погодное явление сопровождалось сильным громом и яркими молниями, являющимися аномалией для января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!