В Украине устроили охоту за остатками вакцин от коронавируса, – инфекционист

Карина Бондаренко Общество 09:39, 16.04.2021 Обновлено: 09:52, 16.04.2021

В Украине желающие сделать прививку от коронавируса из приоритетных групп риска устроили охоту за остатками вакцины.

Об этом рассказала врач-инфекционист Екатерина Булавинова в эфире программы "Сніданок 1+1". Она отметила, что такое происходило и в других странах.

Булавинова объяснила, что люди информируют об этом своих семейных врачей, а некоторые просто едут к местам вакцинации и ждут остаточной дозы.

Инфекционист отметила, что вакцину могут получить все, даже при отсутствии декларации с семейным врачом. Для этого можно позвонить в ближайшую поликлинику, где делают прививки от COVID-19, и сообщить, что вы хотите получить остаточную дозу.

"Главное, чтобы данные человека были занесены в электронную базу. Ведь потом может понадобиться справка о вакцинации. Тогда создаются списки по 10-20 человек – это очень правильно, ведь задача, чтобы ни одна доза из флакона не была потеряна. Поэтому было бы хорошо, чтобы был в записи списка А и списка Б, если кто-то из списка не приехал", – рассказала Булавинова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирную организацию здравоохранения заподозрили в знании об угрозе эпидемии инфекционного заболевания за три месяца до COVID-19. Появился документ от 2019 года.

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