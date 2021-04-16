В Україні влаштували полювання за залишками вакцин від коронавірусу, – інфекціоністка

В Україні охочі зробити щеплення від коронавірусу з пріоритетних груп ризику влаштували полювання за залишками вакцини.

Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Катерина Булавінова в ефірі програми "Сніданок 1+1". Вона зазначила, що таке відбувалося і в інших країнах.

Булавінова пояснила, що люди інформують про це своїх сімейних лікарів, а деякі просто їдуть до місць вакцинації і чекають залишкової дози.

Інфекціоністка зазначила, що вакцину можуть отримати всі, навіть за відсутності декларації із сімейним лікарем. Для цього можна зателефонувати в найближчу поліклініку, де роблять щеплення від COVID-19, і повідомити, що ви хочете отримати залишкову дозу.

"Головне, щоб дані людини були занесені в електронну базу. Адже потім може знадобитися довідка про вакцинацію. Тоді створюються списки по 10-20 осіб – це дуже правильно, адже завдання, щоб жодна доза з флакона не була втрачена. Тому було б добре, щоб був у записі у списку А і списку Б, якщо хтось зі списку не приїхав", – розповіла Булавінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Всесвітню організацію охорони здоров'я запідозрили в знанні про загрозу епідемії інфекційного захворювання за три місяці до COVID-19. З'явився документ від 2019 року.