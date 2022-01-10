В Украине установили рекорд по самому массовому исполнению колядки – пели тысячи людей. Видео

9 января в селе Подгорье в Ивано-Франковской области установили рекорд по самому массовому исполнению колядки. Там песню "Новая радость стала" одновременно исполнили около 4,5 тыс. человек.

Как сообщает "Суспільне", событие зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Одна из них, Татьяна Розвадовская, добавила в комментарии изданию, что рекорд отнесли к категории "искусство", зафиксирован 4471 участник. По ее словам, подсчет производился с помощью формуляров в кассе, где записывались участники мероприятия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Эксперт рассказала, что это уже третий подобный рекорд. Предыдущий был установлен в Дрогобыче на Львовщине, когда в 2017 году там одновременно заколядовали 828 человек. А наиболее массовое исполнение "Щедрика" на сегодняшний день зарегистрировано в количестве 3500 человек.

Со своей стороны, участники мероприятия поделились впечатлениями от массового колядования. Некоторые рассказали, что узнали о нем из интернета и ни мгновения не сомневались. Они уверены, что такие меры необходимы, чтобы следующие поколения помнили и поддерживали традиции.

Соорганизатор мероприятия Елена Ананевич пояснила, что выбор пал именно на колядку "Новая радость стала", поскольку она одна из самых древних, и нет людей, которые бы ее не знали. Массовое исполнение колядок в регионе хотят сделать традиционным.

Колядование, щедрование и посевание – самые яркие и веселые традиции новогодних и рождественских праздников. Их цель – приветствие и пожелание друг другу благополучия и процветания. Когда и как это нужно делать, наше издание рассказывало в своем материале.

Напомним: 25 декабря, в день католического Рождества, вышла новая коллаборация Александра Пономарева с пятью звездами украинского шоу-бизнеса: Олей Поляковой, DZIDZIO, Артемом Пивоваровым, ALEKSEEV и Лесей Никитюк. Артисты спели новую украинскую колядку, автором музыки и слов которой стал сам Пономарев. В видеоработе приняли участие сразу 70 человек.

А в декабре 2020 года украинская группа "Вопли Видоплясова" представила новый сингл, в котором превратила популярную колядку в хардрок-песню. Трек под названием "Добрый вечер" представили на YouTube канале лидера группы Олега Скрипки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на православное Рождество Пономарев со звездами также исполнили новую колядку. Неизменным режиссером всех последних видеоработ коллабораций Александра является Владимир Шурубура.