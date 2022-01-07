Рождественская колядка для семейного праздника: шесть украинских звезд выступили в музыкальной коллаборации

Александр Пономарев решил поздравить украинцев с праздником Рождества с пятью звездами украинского шоу-бизнеса: Олей Поляковой, DZIDZIO, Артемом Пивоваровым, ALEKSEEV и Лесей Никитюк. Артисты спели новую украинскую колядку, автором музыки и слов которой стал сам Пономарев.

В видеоработе приняли участие сразу 70 человек: 6 топовых артистов, оркестр, детский хор и дирижер. Неизменным режиссером всех последних видеоработ коллабораций Александра является Владимир Шурубура. Не стала исключением и "Христос Родился".

На своей личной странице в Facebook Александр поздравил всех подписчиков с праздником:

"Поздравляю вас с Рождеством Христовым! В такой светлый праздник хочется пожелать мира и покоя в доме каждого, конечно же – добра, любви, душевного равновесия и крепкого здоровья и всех благ! Пусть всегда ваше окружение будет искренним, а Рождественская звезда ведет верным путем! Конечно же, хочу поздравить вас с моими друзьями и коллегами колядкой, написанной под небесным взглядом. В нее вкладывались пожелания на семейное тепло, изобилие и счастье. Пусть ваши заветные мечты сбудутся, Божьего вам благословения. Слушайте нашу колядку, с праздником!"

Видео дня

Премьеру вы уже можете увидеть на YouTube-канале Александра Пономарева.