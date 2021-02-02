В Украине установили День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

В Украине 14 мая установили Днем памяти украинцев, спасавших евреев от нацистов во время Второй мировой войны.

Соответствующее постановление №4479 приняла Верховная Рада, информируется на сайте парламента. За него проголосовали 344 народных депутата (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В документе даны рекомендации органам исполнительной власти по реализации Дня памяти.

Министерству культуры и информационной политики Украины рекомендовано обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти списка лиц, помогавших евреям избежать смерти от рук нацистов.

Министерству образования и науки – включать темы, посвященные указанному Дню памяти, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

"Принятие постановления создаст благоприятные условия для реализации государственной политики национальной памяти по чествованию подвига жителей Украины, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны", – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Предусмотренные документом мероприятия будут финансироваться за счет государственного бюджета Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил проведение мероприятий, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра – массового расстрела евреев нацистами.

Согласно ему, премьер-министр и руководитель Офиса президента назначены сопредседателями оргкомитета по вопросам развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден его новый состав. Указ поддерживает инициативу общественности и благотворителей о создании в Киеве соответствующего мемориала.