В Украине указали на 'руку Москвы' в сжигании Корана в странах ЕС

В провокациях со сжиганием Корана в странах Европейского Союза прослеживается очевидная связь с деструктивной деятельностью российских спецслужб в странах Европы и Ближнего Востока. Такие действия являются циничными попытками разжигания межрелигиозной вражды.

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Примечательно, что за последнее время провокаторы демонстративно сожгли Кораны в Швеции, Дании и Нидерландах. Об этом сообщает общественный Совет при Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести.

Общественный совет обращает внимание на очевидную связь между действиями указанных провокаторов и деструктивной деятельностью российских спецслужб. Также совет призывает провести максимально тщательный анализ реальных причин указанных противоправных деяний, установить исчерпывающий круг причастных к этому лиц.

Кроме того, отмечаются попытки политизации указанных провокаций деятелями разных стран, и прежде всего – их использование в российской государственной пропаганде в целях, заведомо далеких от защиты подлинных интересов мусульман, права на свободу совести и межрелигиозного мира.

"Общественный совет констатирует, что опыт ужасных притеснений права на свободу совести и преследований "неправильных" и "неудобных" религий и верований карателями агрессора на оккупированных территориях Украины должен сплотить цивилизованные нации мира в противодействии современному нацизму, варварству и ксенофобии", – говорится в заявлении.

Напомним, скандальная акция с сожжением Корана прошла 21 января возле турецкого посольства в Стокгольме. Протесты в столице скандинавской страны состоялись против сопротивления Турции намерениям Швеции присоединиться к НАТО.

Как передавал OBOZREVATEL, Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга (RLI) сообщил, что, помимо блокирования заявки на членство в НАТО, операция российской военной разведки в Швеции может повысить уровень террористической угрозы в стране. Россия разработала и организовала операцию по дестабилизации ситуации в Швеции на религиозной почве.

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