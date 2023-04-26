В Украине ударят заморозки: синоптик рассказала, где будет холоднее всего и когда ждать тепла
В Украине в ночь на четверг, 27 апреля, ожидаются заморозки. Похолодание придет в западные области страны, на остальной территории ночью +3 +8 градусов.
Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на западе Украины предвидится 0 +3 градуса, местами – минусовая температура.
Днем холоднее всего будет вдоль полосы, проходящей с севера на юг: Черниговщина – Киевщина – Черкащина – Кропивницкий – Одесщина. Там будет максимум +9 +12 градусов.
На западе днем +10 +13 градусов, на востоке +17 +22, в центральных областях +15 +20, на Винниччине +10 градусов.
В южной части +15 +20, на Одесщине +12 градусов.
Дожди в четверг пройдут повсюду, кроме запада: там прояснение, чем и объясняются заморозки.
В Киеве – дождливая холодная ветреная погода. Ночью +5+7 градусов, днем +10.
Потепление придет с 1 мая, прогнозирует синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– На Черниговщине Десна выходит на пик весеннего половодья. В этом году паводки в области могут стать самыми большими за последние десять лет.
– В конце апреля и начале мая в Украине ожидается еще больше осадков. Сильные дожди могут вызвать вторую волну половодья, считают синоптики.
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