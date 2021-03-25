В Україні третій день поспіль фіксують рекордну кількість смертей від коронавірусу

В Україні за минулу добу, 24 березня, від коронавірусу померла рекордна кількість осіб із початку пандемії. Високу смертність фіксують уже третій день поспіль.

Так, згідно з даними сайту РНБО, хвороба забрала життя 362 пацієнтів. Попередній рекорд смертності був встановлений 23 березня – 342 смерті від COVID-19.

Найбільше заражених 24 березня померло в Дніпропетровській області – 37, Києві – 35, Івано-Франківській – 26 та Одеській – 25. Один пацієнт помер у Луганській області, два хворих померли в Тернопільській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні встановлено рекорд за кількістю нових хворих на COVID-19. Станом на 25 березня офіційно підтверджено 1 596 575 випадків коронавірусної інфекції.