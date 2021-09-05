В Украине температура воздуха опустилась до 0 °С: синоптики рассказали, какой погоды ждать

С понедельника, 6 сентября и до середины недели погода в Украине будет солнечная и сухая. Осадков не ожидается, но ветер будет создавать прохладу.

В Украинских Карпатах температура воздуха уже опустилась до 0 °С, а в дальнейшем ночные заморозки ударят в нескольких областях. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с прохлады ночью и солнца днем. Температура воздуха в ночное время 6 сентября будет держаться на уровне +3... +5 в западных, части северных, центральных и восточных областей. На несколько градусов выше на Закарпатье, местами на юге, Одесщине и в Крыму +9... +12.

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Днем в понедельник столбики термометров поднимутся до +13... +16, на Закарпатье, в южных и нескольких восточных регионах +17... +21. Ветер северный, северо-восточного и западного направлений, 3-8 м/с.

Во вторник и среду, 7-8 сентября, в стране немного потеплеет – температура воздуха повысится на несколько градусов по сравнению с понедельником.

Ночью ожидается +7... +9, на юге и Закарпатье +8... +10. Днем солнце прогреет до +17... +20, на Закарпатье и в южных регионах +20... +24.

В эти дни на улице будет облачно с прояснениями, однако 8 сентября ожидается усиление ветра северо-западного и юго-западного направлений, 5-10 м/с.

По данным синоптиков, до 7 сентября на Одесщине, Херсонщине и Николаевщине будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.

В то же время ночью 6 и 7 сентября по стране, кроме южных регионов и Закарпатья, на поверхности почвы будут наблюдаться заморозки на уровне 0-3 °С(І уровень опасности, желтый). Их также прогнозируют 8 сентября в юго-восточных и восточных областях.

Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook сообщил, что по состоянием на 06:40 воскресенья, 5 сентября, на г. Поп Иван Черногорский было ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с., а температура окружающей среды достигла 0 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые и украинские синоптики спрогнозировали ранние заморозки осенью-2021 в Украине, а также холодную зиму. Согласно прогнозу, в декабре страну ждут морозы и ледяные дожди.