В Раде хотят снизить налоги игорному бизнесу: нардеп призвал не голосовать за законопроект

В Верховной Раде 4 марта рассмотрят законопроект, который предусматривает снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей.

На прошлой неделе профильный комитет поддержал законопроект. Об этом сообщил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий в Telegram.

"В четверг Верховная Рада будет рассматривать законопроект о резком снижении ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей. Так, поддержанный на прошлой неделе налоговым комитетом законопроект №2713-Д втрое снижает стоимость лицензий (убирается норма о тройной плате до вступления в действие системы онлайн-мониторинга). Втрое снижает ставки на доход для операторов лотерей – с 30 до 10% от дохода. И почти вдвое снижается ставка налога для букмекеров и казино – с 18 до 10% от дохода", – написал Заблоцкий.

Он отметил, что с такими предложениями не согласен и голосовал против. "Не вижу никаких причин делать льготы азартному бизнесу, особенно лотереям. Допустимо, что доля выплат в лотерею составляет приличные 70%. Это означает, что при действующих нормах государство получит 10% от стоимости лотерейного билета в качестве налогов. Предлагаемые новые ставки означают, что налогообложение падает до 3% от стоимости лотерейного билета. Ведь законопроект также предлагает убрать налогообложение выигрышей в сумме до 50 тыс. грн уже со стороны физических лиц", – пояснил нардеп.

Также подчеркивается, что согласно законопроекту 90% дохода от лотерей будет получать частный организатор, а лишь 10% уйдут государству. "Резкое снижение налогов сделает невозможным также выплату так называемого соцэконома, которым финансируются мелкие социальные проекты на округах народных депутатов. Ведь финансироваться эти проекты должны именно от поступлений из игорного бизнеса. Голосование запланировано на четверг. Призываю коллег по парламенту не голосовать за снижение налогов для азартного бизнеса", – сказал Заблоцкий.

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