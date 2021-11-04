В Украине собирают деньги на спасение маленькой Аделины, больной СМА

5 ноября в Украине пройдет акция "День за Адель" – сбор средств на спасение маленькой девочки Аделины Мотенко, больной спинальной мышечной атрофией (СМА).

Родители ребенка призывают помочь собрать деньги на дорогостоящий препарат Zolgensma ценой в 2,3 млн долларов.

"Перечислите свой дневной заработок и подарите жизнь Аделине. Мы обращаемся к работникам коллективов предприятий и учреждений, представителям бизнеса, руководителям и владельцам компаний. Мы обращаемся ко всем небезразличным людям присоединиться к акции спасения! Любая сумма имеет огромное значение!" – пишут родители девочки в Facebook.

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Уже собрано 78,8% необходимой суммы, осталось 10 940 192 грн. Всю сумму нужно собрать до конца ноября.

Спинальная мышечная атрофия является генетическим заболеванием, которое без лечения приводит к атрофии мышц и ранней смерти. Поэтому жизнь больного напрямую зависит от возможности лечиться.

Родителям Аделины Мотенко оказывают помощь в Офисе президента Украины и канцелярии президента Польши.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки в Каховку встретился с родителями ребенка и заявил, что государство начнет помогать больным СМА.

"У нас даже не делают скрининги. Выделили сейчас средства, чтобы начать делать эти скрининги, и на следующий год уже действительно начинать программу. Скрининг – это первое", – уточнил Тимошенко.