В Украине снова объявили штормовое предупреждение: какие регионы засыплет снегом

В Украине объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 февраля из-за очередного осложнения погодных условий.

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, ожидается приход в страну циклона с запада.

Так, 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, на Закарпатье – с дождем. Гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы. Прирост снега 20-30 см, в Ривненской, Волынской, Львовской областях – 30-40 см.

На Закарпатье, днем на Прикарпатье, в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Во всех указанных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 5 февраля в Украине также было объявлено штормовое предупреждение. В большинстве регионов порывы ветра достигают 15-20 м/с, а на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, образовалась гололедица.