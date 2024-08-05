В Украине смертность в 2024 году втрое превысила рождаемость: в каких областях самая плохая ситуация

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. А 250 972 граждан в стране умерли в течение января-июня.

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Больше всего младенцев и умерших в Украине было на Днепропетровщине и в Киеве. Об этом сообщает сервис "Опендатабот", анализируя данные Министерства юстиции.

"В 1,5 раза сократилась рождаемость в этом году по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения: 87 655 детей против 132 595 в 2021", – отмечают аналитики.

Согласно подсчетам, больше всего детей родилось в столице – 9695 новорожденных, на Львовщине – 7923 и Днепропетровщине – 6962. Стабильно мало младенцев появляется на свет в прифронтовых регионах: Херсонщина (221 ребенок) и Донетчина (702).

На подконтрольной Украине части Луганской области за полгода вообще не было зарегистрировано ни одного новорожденного.

"Ныне на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Это соотношение является одним из ключевых показателей демографического кризиса. Для сравнения, в доковидных 2018-2020 годах на одного ребенка было двое умерших", – пишут аналитики.

В то же время данные свидетельствуют, что количество умерших за полгода 2024-го (250 972 человека) в 1,4 раза меньше, чем за такой же период 2021 года, когда в Украине умер 349 041 человек. Но именно 2021-й был пиковым годом на смерти из-за пандемии COVID-19.

Меньше всего умерших в этом году на прифронтовых Херсонщине (2334) и Донетчине (5753), а также в Черновицкой области (5422). Больше всего на Днепропетровщине – 26 374, Харьковщине – 17 999 и в Киеве – 17 449.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января по 30 июня только в Киевской области полиция зафиксировала 860 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий за полгода на дорогах региона погибли более 80 человек.

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