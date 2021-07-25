В Украине с 26 июля заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: области, трассы и карты

С понедельника, 26 июля, в нескольких областях и городах Украины появятся камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Их установят на трассах в Житомирской и Кировоградской областей, а также в Кропивницком и Харькове.

Как сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook, всего запустят 11 таких систем. Ведомство также обнародовало карты расположения камер (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Запуск запланирован с 12:00. Отмечается, что определенные участки дорог были выбраны из-за большого количества нарушений скоростного режима, что приводило к множеству ДТП, в частности и с тяжелыми последствиями.

Видео дня

В Кировоградской области камеры установят на:

248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч);

253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

В Житомирской области на:

94 км+461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

94 км+686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

97 км+297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

97 км+627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

158 км+305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении города Ривне (ограничение скорости 50 км/ч).

В Кропивницком камеры фиксации появятся на

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

В Харькове на:

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км / ч).

В Патрульной полиции уточнили, что за год работы системы фиксации нарушений ПДД количество нарушений снизилось почти в 10 раз, а количество аварий – в три раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля на украинских дорогах появились полицейские "фантомы". Это автомобили Skoda Kodiaq, которые во время движения фиксируют нарушения правил дорожного движения.