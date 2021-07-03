Полицейские 'фантомы' выехали на дороги Украины: как работает система. Фото

С 1 июля на украинских дорогах появились полицейские "фантомы". Речь идет об автомобилях Skoda Kodiaq, которые во время движения фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Об этом заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает ТСН. Пока будут работать 4 таких автомобиля, которые обошлись в 6,6 миллионов гривен, но позднее их количество будет увеличено (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Машины оборудованы скрытыми мигалками и сиренами, которые будут включаться при фиксации нарушителей на дороге. На авто установлены соответствующие комплексы: четыре видеокамеры, блок управления, планшет и принтер.

Фиксировать нарушения ПДР будут во время движения – по ходу патрульного авто, сзади и на встречной полосе. Речь идет о превышении скорости, но также система позволяет проверять номера, в частности, на предмет того, не находится ли авто в розыске.

Напомним, что патрульным передали "фантомы" в конце 2020 года. В 2021-м планируется закупка еще 125 таких автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине было выписано 1 738 119 административных постановлений. Из них 1 479 726 оплатили на сумму 259 млн 598 тысяч 532 грн.