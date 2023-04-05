В Украине разработали пончо для ВСУ, которое маскирует от тепловизора. Фото и видео

В Украине создали накидку для украинских военных, которая может маскировать от тепловизора. Также пончо защищает тело человека от ветра и воды.

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Об этом сообщил один из разработчиков такого изобретения для ВСУ, соучредитель проекта "Призрак", Сергей Смалюк. До начала полномасштабного вторжения России, его компания занималась пошивом одежды, сообщает издание "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Накидку он создал вместе с проектом-партнером в Киеве. По словам Смалюка, на изобретение уже получен патент.

Мужчина отметил, что сначала были разработаны зимние маскировочные костюмы из дорогой ткани, привезенной из другой страны. Костюмы были качественными, но имели слишком высокую цену.

"Поэтому дальнейшей целью было, чтобы суть снаряжения была такая же, экранирование от тепловизора, но чтобы цена не была такой кусачей", – отметил Смалюк.

Он добавил, что теплоотражающее пончо тестировали при дневном свете в городе на расстоянии до 50 метров. Также снаряжение было отправлено для тестирования в полевых условиях с военными.

По словам воина ВСУ с позывным Хмель, накидки могут понадобиться в первую очередь разведчикам.

"Мы попытались их протестировать как пассивным инфракрасным прибором, так и активным с подсветкой. Испытания проводили в полевых условиях. Накидка действительно работает. Лучше, наверное, использовать во время передвижения – в поле, в лесополосе", – отметил военный.

Как пишет издание, пончо защищает не только от тепловизора, но и от воды и ветра. Его вес – 1,5 кг, а себестоимость до 7,5 тысячи гривен. Проект уже получил заказ от военных, воюющих на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник рассказал о том, как на передовой подружился с нутрией – она живет на том месте, где наши военные обустроили свою позицию. Животное даже получило имя – Машуня.

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