В Украине проведут экспериментальный проект: очередь для пересечения границы станет электронной

В Украине заработает новая опция для быстрого пересечения границы – электронная очередь. Она будет работать в экспериментальном режиме.

Старт проекту дали в четверг, 9 декабря, на заседании украинского правительства. Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмигаль на своей странице в Facebook. Политик объяснил, что функция позволит гражданам быстрее проходить оформление на границе.

В то же время транспортные средства смогут не тратить по несколько дней, простаивая в очередях. Кроме того, отметил Шмигаль, будут созданы комфортные зоны ожидания.

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"Внедрение "Электронной очереди" улучшит имидж нашего государства и инвестиционный климат", – написал глава правительства.

Напомним: на заседании Кабмина Шмигаль также рассказал, что тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса можно будет получить уже в 2021 году. Для этого нужно будет сделать соответствующую заявку в приложении "Дія" с 19 по 29 декабря. При этом он подчеркнул: бета-тестирование выплат этих денег начнется уже на следующей неделе (начинается 13 декабря).

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмигаль заявил, что в Украине планируется ввести административную ответственность за публичное отрицание российской агрессии и оккупации украинских территорий. Глава правительства подчеркнул, что это касается только политиков.