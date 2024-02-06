В Украине произошло землетрясение магнитудой 2,6: где слышали толчки

Во вторник, 6 февраля, в Украине произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксировали в Надвирнянском районе Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Землетрясение произошло в 12 км к востоку от города Яремче Ивано-Франковской области на глубине 4 км.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 06:00 по Киеву. По классификации, это землетрясение относится к категории "едва ощутимых". Испытывать колебания могут только отдельные лица, которые находятся в спокойном состоянии внутри здания, особенно на верхних этажах.

Ранее сообщалось, что в Японии с 1 января 2024 года произошли десятки землетрясений разной мощности, сильнейшее, магнитудой 7,6, произошло в префектуре Исикава. По состоянию на 9 января известно о по меньшей мере 168 погибших, ранения получили более 500 человек. В регионах, наиболее пострадавших от землетрясений, разрушены дома и повреждены дороги, которыми доставляют помощь для пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате мощного землетрясения в Японии магнитудой 7,6, которое произошло 1 января, по меньшей мере 73 человека погибли, еще десятки получили ранения или пропали без вести. В среду, 3 января, аварийные бригады продолжили работу, пытаясь спасти людей, которые могли остаться под завалами зданий.

Напомним также, что 19 декабря в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере, 111 человек погибли, еще более 230 получили ранения.

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