В Японии количество жертв землетрясения возросло до 48 человек, под завалами могут оставаться люди. Фото и видео разрушений

В результате мощного землетрясения в Японии магнитудой 7,6, которое произошло 1 января, по меньшей мере 48 человек погибли, еще десятки получили ранения или пропали без вести. По состоянию на 2 января аварийные бригады продолжали работы, пытаясь спасти людей, которые могли остаться под завалами рухнувших зданий.

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Эпицентр находился в префектуре Исикава, передает The Washington Post. В городе Вадзима сгорело более 100 зданий, в том числе Утренний рынок (один из старейших в стране) с 200 киосками, построенными более 1300 лет назад.

В городе Судза, также в Исикаве, было разрушено около 1000 зданий. "90% домов полностью или почти полностью разрушены, ущерб огромен. Весь город в плачевном состоянии", – сказал мэр Сузу Масухиро Идзумия.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции 2 января заявил: "На данный момент подтверждено большое количество жертв, обрушений зданий, пожаров и других весьма масштабных повреждений. Когда речь идет о спасении жизней, мы ведем битву со временем".

Силы самообороны Японии присоединились к полицейским и пожарным, спасая жителей разрушенных районов.

После землетрясения власти говорили о риске цунами. По побережью действительно ударили сильные волны выше одного метра, но после этого предупреждения были сняты. Тем временем Японское метеорологическое агентство предостерегло, что новые земные толчки с магнитудой около 7 могут повторно поразить серьезно пострадавшие районы в течение предстоящей недели. Также обеспокоенность вызывает вероятность оползней в префектуре Исикава, поскольку синоптики прогнозировали там дождевую погоду.

По состоянию на полдень 2 января 57 360 жителей Японии находились в эвакуационных центрах, 10 000 домохозяйств остались без воды, сообщил на пресс-конференции главный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.

По данным энергетической компании Hokuriku Electric Power, 2 января 45 700 домов в Исикаве были без электричества, передает CNN. Мобильная связь работала с перебоями. На атомных станциях вблизи пострадавших районов никаких нарушений зарегистрировано не было.

Разрушенная дорога перекрыла доступ к северной части полуострова Ното в префектуре Исикава. Около 500 человек застряли в аэропорту Ното из-за повреждения терминала. По предварительной информации, аэропорт будет закрыт как минимум до 4 января.

По данным Геологической службы США, спустя сутки после основного землетрясения вблизи эпицентра было зарегистрировано как минимум 35 небольших афтершоков (повторных толчков земли).

Как писал OBOZ.UA, 19 декабря в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере 111 человек погибли, еще более 230 получили ранения.

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