В Раде поддержали законопроект о базовой военной подготовке: затронет ли решение юношей, находящихся за рубежом, и женщин
В четверг, 9 января, депутаты Верховной Рады приняли в целом проект закона о базовой общевойсковой подготовке (БОВП) в Украине для всех мужчин 18-25 лет. Также документ позволяет украинским парням за границей, которым исполняется 18 лет, стать на воинский учет, не приезжая домой.
Об этом сообщил парламентарий Алексей Гончаренко. Он говорит, что его правка к этому законопроекту "защитила женщин от мобилизации".
"Прохождение базовой военной подготовки для женщин будет только добровольным и после того, чтобы ставили на воинский учет тоже исключительно добровольно. Этот законопроект позволяет молодым людям, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, встать на учет, не приезжая в Украину", – прокомментировал парламентарий.
Нардеп Ярослав Железняк уточнил: это значит, что женщины-добровольцы перед БОВП берутся на воинский учет призывников по собственному желанию.
За законопроект №12076, инициатором которого был премьер-министр Денис Шмигаль, проголосовали 298 парламентариев. Его полное название: проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки.
Согласно документу, с 2025 года срочная служба будет отменена, а введена базовая военная служба, которая станет обязательной для мужчин 18-25 лет, пригодных по состоянию здоровья. Срок будет составлять три месяца во время военного положения, пять месяцев – в мирное время.
В то же время базовая общевойсковая подготовка (БОВП) стартует 1 сентября 2025 года и будет проходить:
– для студентов учреждений высшего образования – в самих учреждениях или учреждениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
– для граждан, впервые планирующих поступить на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или прокуратуру;
– для всех желающих – в учебных центрах ВСУ.
Как уже сообщили нардепы, документ позволяет молодым людям, которым 18 лет исполняется во время пребывания за границей, стать на воинский учет, не приезжая в Украину. И именно во втором чтении депутаты поддержали правку о том, что для женщин прохождение и БОВП, и воинский учет будут добровольными.
Сроки обучения БОВП еще неизвестны, их должны утвердить отдельным постановлением Кабинета министров Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указал, что в украинской армии внедряют систему, предусматривающую увеличение продолжительности БОВП военнослужащих – с одного до 1,5 месяца. Но это был пилотный проект, реализуемый на базе нескольких учебных центров, а для остальных такую модель анонсировали со следующего года.
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