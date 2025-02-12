В Украине продлили срок прохождения ВВК для 'ограниченно пригодных': названа дата

Депутаты Верховной Рады Украины 12 февраля продлили срок прохождения повторного ВВК для ограниченно пригодных. Теперь сделать это граждане должны до 5 июня.

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Решение поддержали 313 народных избранников. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Депутаты поддержали продление срока прохождения военно-врачебной комиссии гражданами, ранее признанными ограниченно пригодными к военной службе. За законопроект № 12457 в целом проголосовали 313 народных избранников.

В настоящее время предельной датой, до которой такие граждане должны пройти повторное медицинское освидетельствование, установлено 5 июня этого года.

"Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (кроме лиц, признанных в установленном порядке лицами с инвалидностью), со дня вступления в силу настоящего Закона обязаны [пройти ВКК] до 5 июня 2025 года, ранее был установлен срок до 4 февраля 2025 года", – отметил Железняк.

При этом, как подчеркнул Гончаренко, ограниченно пригодные граждане младше 25 лет не обязаны повторно проходить ВВК.

Напомним, продление срока прохождения ВВК для ограниченно пригодных в Раде должно было рассматриваться 4 февраля. Однако тогда, в последний день ранее установленных сроков, этот вопрос на голосование не выносился. В то же время нардепы успокаивали тех, кто не успел пройти осмотр, уверяя, что штрафные санкции к ним не будут применяться.

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