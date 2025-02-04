В Раде не продлили срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных: когда крайний срок

Верховная Рада не продлила срок обязательного прохождения ВВК ограниченно пригодными лицами – в повестке дня заседания парламента 4 февраля не было вопроса по этому поводу. Соответственно, сегодня последний день для прохождения медицинского осмотра.

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О том, что парламент не внес на рассмотрение этот вопрос, сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в комментарии hromadske. Вместе с тем в Раде говорят, что есть политический консенсус по штрафам.

"Только что в Верховной Раде закончилось заседание. Этот вопрос не рассматривали… Никаких разговоров, вопросов на повестке дня не было", – сообщил Гончаренко.

Однако есть надежда, что для не прошедших ВВК до 5 февраля штрафов не будет. Есть политический консенсус, что штрафные санкции не планируют применять.

Об этом сообщила народный депутат, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в комментарии Укринформу.

"Применение штрафной санкции в отношении военнообязанных, не успевших пройти медосмотр в оговоренный законодательством срок до 5 февраля 2025 года, формально возможно, если парламент не успеет своевременно продлить сроки. Но пока мы видим политический консенсус относительно того, что штрафные санкции не планируют применять", – рассказала Фриз.

Как объяснила депутат, это связано в первую очередь с тем, что со стороны государства также есть проблемы с организацией самой процедуры прохождения ВВК для категории ограниченных граждан.

"Очереди в ТЦК и высокая загруженность ВВК оказали значительное влияние на невозможность провести своевременное медицинское освидетельствование всех ограниченно пригодных к военной службе", – отметила Фриз.

Однако, по ее словам, эта категория граждан должна понимать, что их ответственность также значительна, ведь многие просто проигнорировали норму законодательства, надеясь, что "как-то оно все решится само собой".

"Поэтому призываю всех военнообязанных ответственно отнестись к новым срокам, которые будут обусловлены законопроектом 12457, своевременно получить направление на ВВК, пройти медицинское освидетельствование и получить новый статус", – подчеркнула политик.

Напомним, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №12457, которым нардепы предлагают продлить срок обязательного медицинского осмотра для ограниченно пригодных до 5 июня 2025 года.

Согласно пояснительной записке, за восемь месяцев повторное медицинское освидетельствование прошли лишь 25% граждан, ранее имевших статус ограниченно пригодных. Этим объяснили невозможность выполнения нормы закона в установленный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока прохождения ВВК ограниченно пригодными лицами. Этим документом дедлайн должен быть перенесен на четыре месяца – до 5 июня. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что до принятия этого закона ТЦК не будут штрафовать тех, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля.

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