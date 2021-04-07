В Украине приморозит и выпадут осадки: синоптик уточнила, ждать ли потепления

Марина Лисничук Общество 15:35, 7.04.2021 Обновлено: 15:37, 7.04.2021

В Украине в четверг, 6 апреля, ожидается все еще прохладная весенняя погода – ближайшей ночью температура воздуха местами упадет до -4 градусов. В некоторых регионах пройдет мокрый снег или дождь.

Хотя днем обещают незначительное потепление, которое к выходным усилится. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, мокрый снег 8 апреля возможен на западе, местами в северных областях и на Винниччине. На остальной территории будет сухо, но в Крыму и Приазовье пройдет дождь.

Ночью в западных и северных областях поморозит – ожидается 0... -4 градуса, однако днем начнется, хотя и незначительное, но повышение температуры воздуха – до +6... +10. Ветер будет западный, умеренный, а местами и порывистый.

Карта погоды в Украине 8 апреля
Facebook Натальи Диденко

В Киеве в ночь на 8 апреля и утром четверга небо прояснит, в утренние часы погода порадует солнцем, но в дальнейшем город могут снова накрыть влажные облака. Хотя значительный дождь или снег в столице маловероятны.

Температура воздуха ночью опустится до 0... -2 градусов, а днем столбики термометров покажут до +7... +9.

"Хочу сказать, чтобы вы не расстраивались из-за нынешней погоды. В ближайшее уикэнд практически повсеместно в Украине атмосфера организует солнце, сухую погоду, а столбики термометров расправят спинки до +10... +6 градусов", – прогнозирует Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на Благовещение, 7 апреля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды – в областях наблюдались сильный ветер и снег.

  • В предыдущие сутки снегом засыпало Львовщину. Там из-за ухудшения погодных условий временно ограничивали движение на части автодорог для большегрузного транспорта.

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