В Україні приморозить і випадуть опади: синоптик уточнила, чи чекати потепління

В Україні у четвер, 6 квітня, очікується все ще прохолодна весняна погода – найближчої ночі температура повітря подекуди впаде до -4 градусів. У деяких регіонах пройде мокрий сніг або дощ.

Хоча вдень обіцяють незначне потепління, яке до вихідних посилиться. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, мокрий сніг 8 квітня можливий на заході, місцями у північних областях та на Вінниччині. На решті території буде сухо, але в Криму та Приазов'ї пройде дощ.

Вночі у західних та північних областях поморозить – очікується 0… -4 градуси, проте вдень розпочнеться, хоча й незначне, але підвищення температури повітря – до +6… +10. Вітер буде західний, помірний, а подекуди й рвучкий.

Карта погоди в Україні 8 квітня Facebook Наталії Діденко

У Києві в ніч на 8 квітня та вранці четверга небо прояснить, у ранкові години погода порадує сонцем, але надалі місто можуть знову накрити вологі хмари. Хоча значний дощ чи сніг у столиці малоймовірні.

Температура повітря вночі опуститься до 0… -2 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +7… +9.

"Хочу сказати, щоб ви не засмучувалися через теперішню погоду. Найближчим уїкендом практично повсюди в Україні атмосфера організує сонце, суху погоду, а стовпчики термометрів виструнчать спинки до +10… +16 градусів", – прогнозує Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: