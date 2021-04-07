В Україні приморозить і випадуть опади: синоптик уточнила, чи чекати потепління
В Україні у четвер, 6 квітня, очікується все ще прохолодна весняна погода – найближчої ночі температура повітря подекуди впаде до -4 градусів. У деяких регіонах пройде мокрий сніг або дощ.
Хоча вдень обіцяють незначне потепління, яке до вихідних посилиться. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, мокрий сніг 8 квітня можливий на заході, місцями у північних областях та на Вінниччині. На решті території буде сухо, але в Криму та Приазов'ї пройде дощ.
Вночі у західних та північних областях поморозить – очікується 0… -4 градуси, проте вдень розпочнеться, хоча й незначне, але підвищення температури повітря – до +6… +10. Вітер буде західний, помірний, а подекуди й рвучкий.
У Києві в ніч на 8 квітня та вранці четверга небо прояснить, у ранкові години погода порадує сонцем, але надалі місто можуть знову накрити вологі хмари. Хоча значний дощ чи сніг у столиці малоймовірні.
Температура повітря вночі опуститься до 0… -2 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть до +7… +9.
"Хочу сказати, щоб ви не засмучувалися через теперішню погоду. Найближчим уїкендом практично повсюди в Україні атмосфера організує сонце, суху погоду, а стовпчики термометрів виструнчать спинки до +10… +16 градусів", – прогнозує Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на Благовіщення, 7 квітня, в Україні оголосили штормове попередження через різке погіршення погоди – в областях спостерігалися сильний вітер і сніг.
Попередньої доби снігом засипало Львівщину. Там через погіршення погодних умов тимчасово обмежували рух на частині автодоріг для великовантажного транспорту.