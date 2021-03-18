В Украине приморозит и местами возможен снег: синоптик уточнила прогноз погоды

В пятницу, 19 марта, погода в Украине должна порадовать незначительным потеплением, поскольку в большинстве регионов не предполагается сильного ветра и неприятных осадков.

Хотя местами еще будут наблюдаться ночные морозы. Прогнозом на последний рабочий день недели и немного на выходные поделилась в Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью в западных областях столбики термометров могут опуститься даже до -3... -7 градусов. Однако днем температура воздуха в течение дней 19 марта в большинстве регионов составит в пределах +2... +6, в Крыму до +5... +9.

В некоторых областях страны остатки деятельности циклона могут спровоцировать небольшие или дождь, или даже мокрый снег, но эти осадки не будут серьезными.

В Киеве дневная температура воздуха в пятницу будет колебаться около +3... +5 градусов. Осадков в столице не предвидится, ветер предполагается или слабым, или вообще штиль. В субботу будет облачно, а в воскресенье в Киеве начнет светить солнце.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики дали подробный прогноз погоды в Украине на апрель. В частности отметили, что в начале месяца будет все еще холодно.