В Украине при поддержке Мемориального центра "Бабий Яр" вышел перевод книги Нобелевского лауреата Эли Визеля

Украинский перевод главной книги Нобелевского лауреата Эли Визеля "Ночь. Рассвет. День" вышел в издательстве "Дух и буква" (первое издание – 2006). Книга была издана при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Об этом сообщила пресс-служба Мемориального центра. Отмечается, что наиболее известной является первая часть трилогии – "Ночь". Это история жизни самого Эли Визеля и его семьи, которых осенью 1944 года отправили из румынского городка Сигет в Аушвиц. Книга переведена на десятки языков мира. "Рассвет" рассказывает о страшных испытаниях, через которые проходит человеческая душа, когда на нее возлагается обязанность быть палачом. "День" – последняя часть трилогии, герой которой выжил в концлагере и ни на миг не отпускает память о прошлом.

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"Эли Визель получил Нобелевскую премию мира за постоянную борьбу за память о Холокосте. Его книги являются выдающимися личными рассказами и обращаются к читателю понятным языком, – отметил директор библиотечных и издательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Олег Шовенко. – Это уже восьмая из более чем пятидесяти книг издательской программы мемориала. В ее рамках мы поддерживаем издание книг другими издательствами и выпускаем собственные книги выдающихся и молодых авторов для распространения знания о Холокосте в Украине. Еще больше изданий мы готовим этим летом к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра".

Эли Визель – еврейский, французский и американский писатель, журналист, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии мира 1986 года.

Писал на идише, французском и английском языках. Его публикации 1950-х годов способствовали распространению понятия Холокост.

Он родился в 1928 году в городе Мармарош-Сигет (Румыния), в еврейской семье. В 1940-м году Сыгит присоединили к Венгрии. Под давлением нацистской Германии в мае 1944-го всех евреев города депортировали в концентрационный лагерь Аушвиц. Там погибли мать и сестра Эли Визеля. Его с отцом отправили в трудовую часть лагеря. Зимой 1944 – 1945 годов их переместили в Бухенвальд, где вскоре отец умер от истощения и болезней. Эли Визель был освобожден войсками союзников и попал в Париж. Изучал философию в Сорбонне. В 1955 году переехал в Нью-Йорк, впоследствии получил американское гражданство. Умер в июле 2016-го.

Эли Визель является автором более 40 книг. Многие его произведения посвящены Холокосту и еврейской культуре. Также известен своей общественной деятельностью. Возглавлял Президентскую комиссию по Холокосту, а в 1980 – 1986 годах был председателем Американского мемориального совета по Холокосту.