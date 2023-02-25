В Украине презентовали новое направление проекта DECIDE, направленное на помощь детям – ''Становимся сильнее вместе!''

22 февраля в Киеве в КВЦ "Парковый" прошла презентация программной швейцарско-украинской инициативы "Становимся сильнее вместе!", Созданной для помощи и поддержки детей, пострадавших от войны. Инициатива будет реализовываться проект DECIDE в партнерстве с Офисом Омбудсмана Украины, Министерством образования и науки Украины, Министерством восстановления Украины и Фондом Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

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Украинские дети по-разному проживают опыт войны, им всем необходимо особое внимание и поддержка. Последствия войны – это вызовы, требующие новых навыков от каждого из нас уже сейчас. Именно поэтому проект DECIDE совместно с Офисом Омбудсмана Украины, Министерством образования и науки Украины, Министерством восстановления Украины и Фондом Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта запускает "Становимся сильнее вместе!" — инициативу, призванную помочь детям, пострадавшим от войны.

О ее основных направлениях рассказали 22 февраля во время презентации в Киеве. С приветственным словом к участникам мероприятия обратились партнеры инициативы — Дмитрий ЛУБИНЕЦ, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Андрей ВИТРЕНКО, первый заместитель Министра образования и науки Украины, Наталья АЛЮШИНА, глава НАДС, а также в онлайн-формате Илона ПОСТЕМСКАЯ, старшая координатор программ Посольства Швейцарии в Украине.

"Будущее любого государства — это дети. К сожалению, каждый украинский ребенок почувствовал на себе, что такое война. Перед нами большие вызовы. Есть дети, которые остаются на временно оккупированных территориях и находящиеся непосредственно на линии столкновения. знаю, что Правительство ввело обязательную эвакуацию и мы неоднократно поднимали вопросы по детям, которые остаются из-за выбора взрослых в Бахмуте, в Великоновоселовке, и в тех городах, которые разрушает Российская Федерация, мы должны не забывать и о детях, которые выехали. Мы должны держать постоянную связь с ними для того, чтобы после окончания войны у них было желание, а главное - условия для возвращения в Украину - это новые вызовы и поэтому особенно приятно находить единомышленников. проекту DECIDE, вместе с партнером мы делаем одно большое дело — мы продолжаем защищать наших украинских детей ", — открыл презентацию речью Дмитрий ЛУБИНЕЦ, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Хочу высказать слова абсолютной поддержки нашим партнерам DECIDE, которые предложили такую замечательную программу. Сегодня наши дети ежедневно преодолевают огромные вызовы. Наша задача, как взрослых людей, помогать им в этом. Потому что для украинцев, кроме Родины, нет ничего ценнее жизни собственных детей.Поэтому проект DECIDE актуален и очень нужен. Я уверен, что впоследствии мы сможем его еще больше масштабировать и ввести полностью на территории страны ", — пожелал Андрей ВИТРЕНКО, первый заместитель Министра образования и науки Украины.

Идею "Становимся сильнее вместе!" представила Валентина ПОЛТОРАК, менеджер проекта DECIDE. По ее словам, инициатива рассчитана на 2 года и будет внедряться в 2 этапа. Так, уже в этом году планируется охватить более 50 000 педагогов и более 200 000 детей и их родителей из почти 1000 громад.

"Становимся сильнее вместе!" предусматривает 6 основных направлений:

новые компетентности учителя в условиях военного положения;

права человека и гражданина;

психологическая поддержка;

поддержка детей с особыми образовательными потребностями;

громада, безопасная для ребенка;

безопасное образовательное пространство в учебных заведениях.

"Мы, взрослые, должны знать, как помочь и поддержать детей в таких сложных условиях. Это и является задачей нашей инициативы. Фактически она уже стартовала, ведь в заведениях последипломного педагогического образования организуют обучение тренеров. А они так же проведут тренинги для коллег-просветителей. Вместе с партнерами работаем ради будущего каждого ребенка в Украине ", – добавила Валентина ПОЛТОРАК.

После презентации состоялись 2 панельные дискуссии, где удалось обсудить актуальные вопросы в условиях войны, а именно:

безопасное пространство в школе и громаде;

почему поддержка и защита детей особенно важны.

К дискуссии присоединились Вера РОГОВА, заместитель Министра образования и науки Украины и Ольга БУДНИК, уполномоченная Главы государства по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Тему безопасного пространства с ними обсудили представители громад-партнеров проекта DECIDE – Павел АНДРУСЯК, председатель Дубовецкой территориальной громады, и Юрий МУЗЫКА, начальник Управления образования и науки Черниговской ОГА. На онлайн-связи с нами были Рольф ГОЛЛОБ, директор Центра управления PHZH International Projects in Education и Александр КОРИННЫЙ, глава Всеукраинской Ассоциации объединенных территориальных громад.

Кроме того, о поддержке и защите детей узнавали от Елены ВЫХОР, представительницы Уполномоченного по правам детей, семьи, молодежи и спорта и Руслана ГОРЯЧЕНКО, начальника управления соблюдения прав человека Национальной полиции Украины.

Прослушать запись трансляции события полностью:

Проморолик инициативы "Становимся сильнее вместе!":

Проект DECIDE внедряется Консорциум ОО DOCCU ("Развитие гражданских компетентностей в Украине") и Цюрихского педагогического университета (PH Zurich, Швейцария) при поддержке Посольства Швейцарии в Украине.

Спасибо за инфоподдержку телеканал Киев