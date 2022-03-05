'Разрушитель мифов' Хайнеман эффектно послал русский военный корабль. Видео

Экс-ведущий культового американского телешоу "Разрушители мифов" Джейми Хайнеман мощно поддержал украинский народ, героически защищающий свою страну от войны, которую начала Россия. Он обратился к оккупантам с известным на весь мир высказыванием пограничников с острова Змеиный о "русском корабле".

Хайнеман записал ролик, в котором оставил для российских военных послание. Видео было опубликовано на Youtube в пятницу, 4 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Меня зовут Джейми Хайнеман. Многие из вас видели меня по телевизору. Мне нужно кое-что сказать – русский военный корабль, иди на**й". Украинцы – молодцы", – сказал телеведущий.

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Он также призвал российские оккупационные войска возвращаться домой.

Напомним, ранее американский сенатор республиканец от штата Небраска Бен Сасс упомянул легендарную фразу украинского пограничника с острова Змеиный. Во время своей речи об агрессии РФ против Украины он сказал "russian warship, иди на**".

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе со своим мужем, актером Эштоном Катчером записали видеообращение в поддержку украинцев. Знаменитости заявили, что собирают 30 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украины, а сами пожертвуют 3 миллиона долларов.