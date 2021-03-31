В Украине потеплеет до +20 градусов: появился прогноз погоды на 1 апреля

В четверг, 1 апреля, в Украину придет настоящая весенняя погода. Так, в большинстве областей потеплеет до +15...+20 градусов.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. По ее словам, предпоследний день рабочей недели станет самым теплым за довольно длительный промежуток времени.

Также метеоролог обратила внимание на тот факт, что рекордсменом по температуре в Европе 1 апреля станет Франция – там ожидается +22...+27 градусов.

Возвращаясь к ситуации в Украине, она отметила, что вдоль полосы Сумщина – Черкасщина – Полтавщина – Одесщина воздух будет немного свежее, но также теплым, на уровне +11...+15 градусов.

"И еще может быть свежевато в наших прибрежных морских зонах, где еще холодные моря подкачивают более низкие градуса. Ветер в Украине ожидается с юго-запада, небольшой или умеренный", – написала Диденко.

Что касается осадков, то они 1 апреля прогнозируются в западных и местами в северных областях (в виде дождя и первых гроз на западе). На остальной территории Украины будет сухо.

В Киев 1 апреля придет почти лето – днем воздух прогреется до +17...+19 градусов, ветер ожидается юго-западный. Существенных осадков в четверг в столице не прогнозируется, однако в пятницу пойдут дожди.

"2 апреля холодный атмосферный фронт принесет в Украину больше дождей, температура воздуха начнет постепенно снижаться, сначала на западе и севере, а выходные похолодает в большинстве областей Украины", – предупредила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта на всей территории Украины установилась солнечная и теплая погода без осадков – воздух местами прогрелся до +17 градусов.