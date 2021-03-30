В Украине потеплеет до +18 градусов: появился свежий прогноз погоды

В Украине в последний день марта ожидается хорошая погода и начало настоящего весеннего потепления – в некоторых регионах до +18 градусов.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что только в восточной части еще возможны небольшие "минусы" ночью.

"Март завершается в Украине гармоничным аккордом и растопит сердца самых отъявленных скептиков замечательными +15... +18 градусов в западных областях. 31 марта температура воздуха в большинстве областей Украины составит в течение дня +10...+14 градусов", – отметила она.

Метеоролог уточнила, что в восточных областях будет свежее всего, +6...+9 градусов. На Полтавщине, в Днепре с районами, на Запорожье, в Николаевской области и во временно оккупированном Крыму предполагается +8...+12 градусов. А на западе будет теплее, максимально +15...+18 градусов.

Что касается осадков, то они в среду почти не ожидаются. Исключение составят только западные и северные области, где утром может пройти небольшой дождь. Ветер будет юго-западным, небольшим или умеренным.

В Киеве ближайшей ночью и утром 31 марта также возможен небольшой дождь, а в течение дня будет сухо и тепло, до +14 градусов.

"Малыш апрель в свой первый день придет к нам с великолепными +12...+19 градусов, а в западных областях Украины также изредка возможны грозы. Конец недели немного присядет понюхать крокусы – в большинстве наших областей похолодает на 2-4 градуса", – написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в западных областях Украины установилась облачная погода. Кроме того, там и на юго-востоке днем и ночью возможны дожди. На остальной территории страны – солнечно и без осадков.