В Украине после потепления ударит мороз, есть вероятность снега: прогноз погоды на начало недели. Карта

С понедельника, 22 ноября, в Украине ожидается незначительное ухудшение погоды: с запада надвигается циклон, который пойдет к востоку и спровоцирует периодические дожди, мокрый снег. Днем столбики термометров будут держаться на плюсовых значениях, однако ночью ударит мороз.

Особенно опасно будет на дорогах, но к середине недели стихия утихнет. Прогноз на несколько последующих дней опубликовал Укргидрометцентр.

До конца нынешних суток дождь ожидается в западных регионах страны, а также на Житомирщине, Донетчине и Луганщине. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха будет держаться на уровне +6…+8, чуть теплее на юге – до +9…+12 градусов. Ветер разных направлений, 5-10 м/с.

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Уже во вторник, 23 ноября, циклон накроет почти всю территорию страны. Ночью столбики термометров опустятся до -1... -4 градусов на западе, севере, а на Черниговщине и Сумщине будет еще морознее – в пределах -4...- 7. Плюсовая температура в ночные часы будет держаться на крайнем востоке 0… +3 и в южных регионах +2… +5 (до +8 в Крыму).

Также в ночные часы будет идти снег, а днем во многих областях ожидается мокрый снег с дождем. Из-за осадков будет облачно, лишь на Закарпатье солнце будет выглядывать из-за облаков. Температура воздуха в пределах 0… +3 градусов, немного теплее на востоке и традиционно на юге – до +4… +8, в Крыму еще на несколько градусов выше. Ветер северного и северо-западного направлений, 7-12 м/с.

В среду, 24 ноября, небо в Украине снова прояснится, осадков не будет, но потепления не ожидается.

В частности, ночью еще продержится мороз 1... 4, на крайнем севере и востоке вплоть до -7 градусов. Днем будет ясно, однако температура воздуха прогреется лишь до +1… +3 градусов, на западе местами +2…+4, в южных регионах +4… +8. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

По словам народного синоптика Натальи Диденко, похолодание ожидается 23 ноября и в Киеве.

Ночью до -2 градусов, днем столбики термометров будут колебаться вблизи +1... +3. Дождь и мокрый снег в столице возможны, однако осадки будут небольшими.

"Во второй половине недели, ближе к выходным, в Украине снова потеплеет. Итак, в ближайшее время: похолодание, под выходные – потепление, а на следующей неделе снова похолодание", – написала она в прогнозе на Facebook-странице.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в Украине зимой будут сильные морозы – столбики термометров снизятся до -30. Однако метеоролог Вазира Мартазинова с его прогнозом не согласна и считает, что таких морозов украинцам ждать не стоит.