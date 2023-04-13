В Украине получили приговоры еще три российских информатора, которые наводили ракеты по Бахмуту и Краматорску. Фото

В Украине получили приговоры еще три российских информатора, которые приводили ракеты по Бахмуту и Краматорску. Суд приговорил вражеских корректировщиков огня к от 8 до 12 лет.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Злоумышленники собирали информацию о местах базирования и перемещения украинских защитников.

Они пытались зафиксировать укрепрайоны и фортификационные сооружения подразделений Сил обороны, а также охотились на позиции американских реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Кроме того, злоумышленники передавали оккупантам координаты объектов социальной инфраструктуры, в частности местных школ.

Правоохранители задержали вражеских информаторов летом и осенью прошлого года. Суд назначил им от 8 до 12 лет тюрьмы.

Среди осужденных – инженер одного из стратегических предприятий Донбасса. Он разведывал места базирования ВСУ под Бахмутом и передавал эти данные РФ.

Его признали виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание незаконным вооруженным или военизированным формированием помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Еще одним враждебным информатором оказался житель Краматорска, который передавал врагу локации городских объектов критической и социальной инфраструктуры.

Кроме того, в тюрьму отправили жительницу Покровского района, которую ФСБ РФ привлекла к сотрудничеству. Она скрыто фотографировала места дислокации Сил обороны на Авдеевском направлении.

Злоумышленницу признали виновной по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Следует отметить, что Служба безопасности Украины разоблачила двух вражеских информаторов в освобожденных районах Харьковщины, которые сливали важные данные РФ. Учитывая информацию об украинских оборонных рубежах, враг готовил диверсии и обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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