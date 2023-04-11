СБУ разоблачила двух информаторов в Харьковской области, которые сливали важные данные РФ: враг готовил диверсии и обстрелы. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила двух вражеских информаторов в уволенных районах Харьковщины, которые сливали важные данные РФ. Учитывая информацию об украинских оборонных рубежах, враг готовил диверсии и обстрелы.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленниками оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которые собирали для российских оккупантов разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны.

Кроме оборонных линий их интересовали пункты временной дислокации подразделений Службы безопасности и Национальной полиции. Также врагу потребовалась информация о пунктах выдачи гуманитарной помощи мирным жителям.

Получив эти данные, захватчики намерены были подготовить диверсии и ракетно-артиллерийские обстрелы украинских объектов.

Одним из информаторов является местный житель, сразу после захвата части региона пошедший на добровольное сотрудничество с оккупантами. К подрывной деятельности он привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ.

Фигурантам уже сообщили о подозрении. В настоящее время им избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Служба безопасности Украины также задержала вражеского информатора, собиравшего данные об обороне Южноукраинской АЭС. Учитывая эту информацию, российские оккупанты готовили атаки.

Стоит отметить, что житель Николаева, эксначальник службы охраны одного из объектов инфраструктуры , получил 8 лет тюрьмы за корректировку российских ракетных ударов по учебным заведениям. Мужчина с начала масштабного вторжения собирал разведывательные данные по локациям Вооруженных сил Украины.

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