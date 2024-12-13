В Украине пограничники за год пресекли почти 400 попыток подкупа: данные о работе ведомства

В течение года пограничники предотвратили почти 400 попыток подкупа, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Общая сумма предлагаемых взяток составила более 6,5 млн гривен.

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В то же время, с начала введения военного положения зафиксировано более 1200 попыток подкупа на сумму более 15,5 млн гривен. Об этом сообщили в ГНСУ 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией.

ГНСУ также сообщила, что за отказ от неправомерных выгод была введена система поощрений. За год 149 пограничников получили награды и денежные премии на общую сумму около 250 тысяч гривен.

Во время полномасштабной войны Государственная пограничная служба стала одним из эффективных институтов Сил Обороны Украины. Несмотря на возражения антиукраинских медиа, распространяющих нарративы о "пограничниках в тылу", факты свидетельствуют об обратном.

С самого начала вторжения пограничники первыми вступили в бой, защищали Мариуполь, "Азовсталь" и границы востока, севера и юга Украины. Нельзя забывать и о потерях при вторжении россиян в 2014 году, когда другие структуры растерялись. К тому же нынешний глава Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко также является боевым офицером. В 2014 году он руководил пограничным отрядом Луганска и возглавлял оборону отряда во время штурма боевиков в Луганской области. За это он был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

В целом за последние годы ГНСУ построило эффективную систему охраны границ и борьбы с коррупцией, что неоднократно отмечали и международные партнеры Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения в Украину было разоблачено свыше 700 преступных групп, занимавшихся переправкой уклонистов за границу. В то же время, пограничники используют широкий спектр возможностей для выявления информации о подготовке к незаконному пересечению границы заранее.